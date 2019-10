I fratelli Dardenne raccontano una scena di L’età giovane

L'età giovane : il film dei fratelli Dardenne nelle sale da oggi 31 ottobre : Presentato a maggio a Cannes, esce nei cinema oggi 31 ottobre in Italia L’età giovane , nuovo film di Jean-Pierre e Luc Dardenne , cineasti belgi che si sono distinti negli ultimi vent’anni. Vincitori del premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2019, con L'età giovane i fratelli Dardenne a primavera sono tornati a ottenere un riconoscimento alla competizione, dopo aver ottenuto per due volte la Palma d'oro con Rosetta (1999) e L'Enfant – ...

L’età giovane - il nuovo film dei fratelli Dardenne sul radicalismo islamico lascia il segno – La clip esclusiva : Giovinezza e radicalismo islamico. In piena Europa. Dopo nove lungometraggi i registi belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne filmano ad altezza fanatismo religioso e lasciano inevitabilmente il segno. L’età giovane (in sala dal 31 ottobre 2019 con Bim) ha una traiettoria di sguardo e un’esposizione del tema raccontato immediatamente percepibile e poco mediabile. L’instancabile, onnipresente, scelta di filmare in semisoggettiva (ricordiamolo per i più ...