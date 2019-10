Hong Kong è entrata in recessione | anche a causa delle proteste degli ultimi mesi

TikTok - il social cinese bussa alla Borsa di Hong Kong : La start-up ByteDance, secondo indiscrezioni, preparerebbe una megaIpo, nonostante le bufere politiche che la investono negli Usa. Anche in India la società ha avuto vari problemi, tanto da essere temporaneamente vietata

Hong Kong - Joshua Wong non ammesso alle elezioni distrettuali : Joshua Wong, uno dei leader del movimento democratico di Hong Kong, ha annunciato oggi che la sua candidatura per le prossime elezioni distrettuali è stata invalidata, mentre l'ex colonia britannica sta vivendo la sua peggiore crisi politica dal 1997. "Condanno fermamente il fatto che il governo sia impegnato in un filtraggio politico e nella censura e che mi privi dei miei diritti politici", ha detto l'attivista in una dichiarazione sulla sua ...

Hong Kong - ancora proteste e scontri : 16.13 Nuove proteste e violenti scontri anche in questo fine settimana ad Hong Kong, dove si è svolta una manifestazione non autorizzata che è stata dispersa dalla polizia con gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Nel 21esimo fine settimana consecutivo di proteste a favore della democrazia, centinaia di manifestanti si sono riuniti nel Giardino di Salisbury. La tensione è cresciuta quando la polizia ha cercato di arrestare i manifestanti che ...

Hong Kong ha ritirato formalmente la sua legge sull’estradizione : Alcuni manifestanti con indosso indumenti neri. Il colore di questi abiti è diventato un simbolo della protesta e, per questo motivo, la Cina ha vietato di esportare a Hong Kong tshirt di questo colore (foto: Ivan Abreu/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Il 23 ottobre il governo di Hong Kong ha formalmente ritirato la legge sull’estradizione che ha scatenato le proteste che vanno avanti da giugno. Se il provvedimento fosse stato ...

Secondo il Financial Times la Cina sta pensando di sostituire la governatrice di Hong Kong Carrie Lam : Secondo il Financial Times, che cita fonti informate sulle decisioni del governo cinese, la Cina sta pensando di sostituire la governatrice di Hong Kong Carrie Lam, a causa della sua cattiva gestione delle proteste degli ultimi mesi. Secondo il Financial