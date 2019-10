Grande Fratello Vip 4 | possibili concorrenti da U&D | in pole Giordano | l' ex di Nilufar

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Cresce l'attesa e la curiosità per il cast della prossima edizione delVip, il reality show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Un appuntamento che si rinnova dopo il successo delle prime tre stagioni condotte da Ilary Blasi, la quale però quest'anno ha preferito lasciare la conduzione del reality show per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Tanti i nomi deiche sembrano essere inposition per entrare tra le mura della casa più spiata d'Italia, tra cui diversi ex volti di Uomini e donne come nel caso diMazzocchi ma anche di Lorenzo Riccardi. IdelVip: da U&D potrebbero arrivaree Antonio Nel dettaglio, infatti, le ultimissime indiscrezioni sul cast didelVip 4 rivelano che tra coloro che avrebbero sostenuto i provini per ...

CarloCalenda : Maria Elena ma come si fa a dire “Renzi e Salvini unici leader”. Questa frase racchiude una visione della politica… - PieroPelu : Esattamente dieci anni fa la orribile morte di #StefanoCucchi. In questa triste vicenda spiccano la grande forza e… - calzelunghe17 : RT @giuslit: TAAC! Cosa vi dicevo l’anno scorso sulla #fatturaelettronica? Se non serviva al gettito, allora serviva a spiarci. Un gigantes… -