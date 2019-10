Ergastolo | no permessi premio ai boss stragisti che non collaborano Vogliamo subito una

Ergastolo ostativo - la lista dei mafiosi che potranno chiedere i permessi : È lunga la lista dei mafiosi che, adesso che la Corte costituzionale (con 8 voti favorevoli e 7 contrari) ha stabilito la parziale incostituzionalità dell’Ergastolo «ostativo», e quindi che è possibile concedere permessi premio anche senza collaborare con la giustizia, potranno accedere ai benefici penitenziari. I requisiti sono tre: la «piena prova di partecipazione» al percorso rieducativo durante la detenzione, l’acquisizione di ...

Consulta - permessi anche ai mafiosi all’Ergastolo. Bonafede a lavoro per le conseguenze : anche i mafiosi all'ergastolo potranno accedere ai permessi premio, pure se non collaborano con la giustizia, ma a condizione che sia provato che abbiano reciso i loro legami con la criminalita' organizzata e purche' sia dimostrata la loro partecipazione al percorso rieducativo. La loro pericolosita' non sara' piu' presunta dalla legge, ma andra' verificata, caso per caso, dai magistrati di sorveglianza, come avviene per tutti gli altri ...

Ergastolo ostativo - la Consulta apre ai permessi anche per chi non collabora : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio per chi è sottoposto all’Ergastolo ostativo, purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata

Ergastolo : ex pm Agueci - 'sentenza Consulta apre maglie per i permessi ai mafiosi' (2) : (Adnkronos) - "La portata della sentenza della Corte costituzionale è sicuramente innovativa e va nella direzione della recente pronuncia della Cedu - dice ancora Agueci - Ma non ne accoglie in tutto le conclusioni, perché non paragona in toto il trattamento dei condannati per mafia a quello degli a

Ergastolo : ex pm Agueci - 'sentenza Consulta apre maglie per i permessi ai mafiosi' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "La sentenza della Consulta apre le maglie per i permessi ai mafiosi...". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Leonardo Agueci, commentando a caldo la decisione della Corte costituzionale sull'Ergastolo ostativo. "Ancor

Colpo di spugna sull'Ergastolo permessi a mafiosi e terroristi : Luca Sablone Sì ai Permessi premio anche in assenza di collaborazione. L'appello dell'avvocatura dello Stato: "Non si demolisca una norma che ha sempre funzionato" A due settimane dalla bocciatura della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo. Nello specifico si tratta "dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario" che non ...

Ergastolo ostativo - sì ai permessi premio anche ai detenuti che non collaborano con la giustizia : La Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario sul cosiddetto carcere ostativo e aperto per la prima volta alla possibilità che anche i condannati all'Ergastolo per reati di mafia, che non intendano collaborare con la giustizia, possano accedere a permessi premio.Continua a leggere

Ergastolo - incostituzionale non concedere permessi ai mafiosi anche se non collaborano : La Consulta fa cadere il divieto per i condannati che abbiano dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo e se l'autorità ha acquisito prove che non c'è più partecipazione all'attività criminale. La Corte costituzionale stabilisce che si valuti caso per caso