VIDEO Juventus-Genoa 2-1 | highlights | gol e sintesi della partita | decide il rigore di

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Tra le sfide odierne delle ore 21.00decima giornataSerie A di calcio labatte ilper 2-1: due le reti nella prima frazione. Apre Bonucci al 36′ di testa su azione di corner, risponde Kouame al 41′ con un tocco sotto dopo una sanguinosa palla persa i difesa dai bianconeri. Nella ripresa, al quinto minuto di recupero,Cristiano Ronaldo su2-1 IL VANTAGGIO DI BONUCCI via @Goals HD pic.twitter.com/sNtDHPILlx — via @Goals HD (@viaVide99345022) October 30, 2019 IL PAREGGIO DI KOUAME via @Goals HD pic.twitter.com/tjrTub3KV8 — via @Goals HD (@viaVide99345022) October 30, 2019 ILDECISIVO DI RONALDO roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

redazioneiene : Regali a Sir Alex Ferguson per agevolare la #Juventus in #ChampionsLeague ? @AlyMartinelli ci fa ascoltare delle i… - juventusfc : Il testo integrale e il video dell'intervento iniziale del Presidente Andrea Agnelli all'Assemblea degli Azionisti… - UEFAcom_it : ??? Gonzalo #Higuaín versione ???? ???????? in allenamento ?? #UCL #Juventus @juventusfc @G_Higuain -