Supermercati Conad-Auchan | scioperano 18 mila dipendenti VIDEO

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Giornata cruciale per la vendita die per i 18del gruppo francese che lascia l’Italia. Dopo mesi di ritardi e caos, finalmente la nuova società Bdc Italia – conal 51% e la lussemburghese Pop 18 Sarl – svela a governo e sindacati il piano industriale per i 279 punti vendita acquistati dai francesi con i marchi Simply e Sma. Il passaggio finora è avvenuto solo per 109 punti vendita e quindi solo 5.700 dei 18diretti dihanno qualche garanzia sul loro futuro. Iexe Sma, ora, oggi stanno scioperando per l'intero turno di lavoro. A Torino è previsto un presidio dalle 10,30 alle 12,30 in piazza Castello, davanti alla Prefettura, dove sarà ricevuta una delegazione. Lavoratori in protesta anche ano e a Roma. L'iniziativa è stata annunciata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e ...

