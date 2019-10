Influencer invocò Hitler a Gay Pride Pm | chi reagì è giustificato

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Chi l'ha insultata non può essere perseguito penalmente, perché ha agito in risposta a un comportamento ingiusto. È questa, in sintesi, la motivazione con cui la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione della denuncia contro ignoti per diffamazione, minaccia aggravata e molestie presentata dalla modella eStella Manente. La donna, durante l'ultimo Gayche si è tenuto lo scorso giugno a Milano, aveva invocato il dittatore nazista Adolfsul suo profilo Instagram, perché a causa del corteo, rischiava di perdere il treno. Le dichiarazioni dell'e la sua denuncia "Io sto perdendo il treno per colpa di ‘sta massa di ignoranti... andate tutti a morire! Sarebbe dovuto esistere! Perché non esiste più?", aveva detto la modella in una delle sue story su Instagram, dove conta oltre 220mila seguaci. La giovane, dopo avere ...

