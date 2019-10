Calciomercato | innesti a parametro zero per l’Inter | affari Juve-Genoa | Torino e Samp

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Cresce l’attesa per le altre partite valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo altre importanti indicazioni. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul, sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda le finestre di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio, novità nelle ultime ore.NTUS – Lantus guarda con attenzione in casa, nonostante un avvio difficile di stagione il club rossoblu ha messo in mostra diversi calciatori. I bianconeri hanno messo nel mirino Agudelo, Ghiglione e soprattutto l’attaccante Kouame. I bianconeri sembrano intenzioni a proporre il cartellino dell’attaccante Marko Pjaca. Nel frattempo arrivano conferme dall’Inghilterra, Mario Mandzukic è sempre più vicino al Manchester United per il mercato di ...

MaxRossoneri : Attenzione al mercato del Milan di Gennaio, molto dipenderà dalla classifica ma se dovessimo essere in lotta per un… - GuidoRizieri : @InterCM16 Conte si lamenta di aver la coperta corta e chiede innesti, ma il calciomercato é finito da un po o sbag… -