Uomini e Donne oggi | Pamela choc | “Enzo è convinto abbia un altro”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 29 ottobre 2019)Barretta e Enzo Capo diOver a un bivio: la clamorosa rivelazione L’ultima puntata andata in onda del Trono Over diha lasciato tutti i telespettatori davvero attoniti per ciò che ha dettoBarretta. Difatti quest’ultima ha rivelato di non sentire da giorni Enzo Capo, il quale ha fatto perdere le tracce dopo avergli detto di aver ricevuto una segnalazione sul suo conto: “Mi hanno segnalato che stava con una bionda a Budapest…” Finita qua? Nemmeno per idea perchèdel Trono Over ha anche rivelato che una sera a cena con degli amici e sua sorella parericevuto dall’uomo una telefonata di fuoco, il quale avrebbe fatto una vera e propria scenata di gelosia: “E’che ci sia un altro…” Su quella serataBarretta ha anche rivelato di avergli detto chiaramente che ...

MSF_ITALIA : L'attesa in mare prolungata e non necessaria per i 104 uomini, donne e bambini a bordo di #OceanViking deve finire!… - Capezzone : Fermi tutti! Su @atlanticomag un @martinoloiacono da conservare sul caso #Gruber, su un femminismo radicale anti-ma… - amnestyitalia : Da giorni le navi #AlanKurdi e #OceanViking aspettano un porto sicuro dove poter sbarcare le donne, uomini e bambin… -