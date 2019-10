Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Diundalla guida solitaria del M5s. Sicuramenteda un gruppo. È necessario che tutto diventasse più collegiale“. Sono le parole della deputata del M5s, Carla, intervistata nella trasmissione “24 Mattino”, su Radio24, a proposito del bilancio del M5s all’indomani della sconfitta elettorale in. E aggiunge: “Sicuramente non è edificante dar sempre la colpa a qualcun altro, in questo caso all’alleanza col Pd. Bisognaun’analisi e un’autocritica. Per quanto mi riguarda, avevo sempre evidenziato la criticità del fatto che più funzioni si concentrassero in una sola persona. Quindi, la mia osservazione non era contro una determinata persona, ma sulla modalità di concentrazione e di esecuzione di determinate scelte. Quindi, bisogna immediatamente passare a una ...

erregi69 : Umbria, Ruocco: “Di Maio deve fare passo indietro? Sì e dovrebbe farsi aiutare da un gruppo. Servono democrazia e m… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Umbria, Ruocco: “Di Maio deve fare passo indietro? Sì e dovrebbe farsi aiutare da un gruppo. Servono democrazia e meri… - fattoquotidiano : Umbria, Ruocco: “Di Maio deve fare passo indietro? Sì e dovrebbe farsi aiutare da un gruppo. Servono democrazia e m… -