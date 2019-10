San Siro | Inter e Milan | «Bene la decisione del Comune»

Ok del Comune di Milano al nuovo stadio a San Siro - ma con 16 paletti. E il Meazza non si tocca : Dopo tre ore di discussione, il Consiglio Comunale di Milano dice sì a Inter e Milan per la costruzione del nuovo stadio a San Siro, ma con molte condizioni da rispettare. 27 i voti favorevoli (tutti della maggioranza, compreso il sindaco Sala), 11 i contrari e 7 gli astenuti. I paletti posti ai due club sono 16. Due sono più tosti degli altri. Innanzitutto, il vecchio Meazza non dovrà essere abbattuto. Deve continuare a vivere. Non come secondo ...

Dal Meazza al verde : i 16 paletti del Comune al nuovo San Siro : Arriva il primo sì anche se condizionato da 16 paletti da parte dell’aula del Consiglio comunale di Milano per il progetto di Inter e Milan di un nuovo stadio. Sono sedici infatti le condizioni dettate dal Consiglio comunale di Milano per la realizzazione del progetto del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare nell’area […] L'articolo Dal Meazza al verde: i 16 paletti del Comune al nuovo San Siro è stato ...

Nuovo stadio San Siro - sì con paletti del Comune di Milano : C'è il via libera del Consiglio comunale di Milano all'ordine del giorno sul futuro di San Siro e sulla realizzazione del Nuovo stadio di Milano. Ma è un sì con numerosi paletti quello che arriva da Palazzo Marino: sono 16 le condizioni che vengono poste nel documento approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 7 astenuti, per la realizzazione della nuova struttura voluta da Milan e Inter. Il Meazza non va abbattuto Allo stesso tempo il ...

Calcio - il nuovo stadio San Siro riceve il primo sì dal comune di Milano : primo importante passo istituzionale per il progetto del nuovo stadio San Siro, che Inter e Milan vorrebbero costruire nell’area del Meazza. Infatti il Consiglio comunale di Milano ha dato il primo sì alla realizzazione dello stadio, ma ponendo sedici condizioni. In caso in cui arrivasse l’approvazione definitiva della Giunta, i due club dovranno quindi rispettare alcuni vincoli posti dal comune, tra cui quello di non abbattere l’attuale ...

Nuovo San Siro : ecco le 16 condizioni imposte dal Comune di Milano per il sì : Il Consiglio comunale vota a favore del Nuovo impianto, ponendo dei vincoli. Per l’ad dell’Inter Antonello le modifiche devono essere sostenibili. Il presidente del Milan Scaroni non esclude un piano b ma il sindaco Sala avverte: «Il progetto dei club come è oggi non è accettabile»

Nuovo stadio San Siro - Sala : “Il nostro è un sì condizionato. Non è accettabile il progetto come è oggi” : “È un sì condizionato“, da 16 paletti dettati dal Consiglio comunale. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della votazione sul progetto di Milan e Inter per il Nuovo stadio di San Siro. La maggioranza si è espressa sul documento 8 dell’ordine del giorno con 27 voti a favore: la demolizione totale del Meazza è quindi superata. Il prossimo passo sarà la dichiarazione di pubblico interesse, che spetta alla ...

Nuovo San Siro : dal Comune di Milano il primo sì (con 16 condizioni) : Il Consiglio comunale vota a favore del Nuovo impianto, ponendo dei vincoli. Per l’ad dell’Inter Antonello le modifiche devono essere sostenibili. Il presidente del Milan Scaroni non esclude un piano b ma il sindaco Sala avverte: «Il progetto dei club come è oggi non è accettabile»

Non perdere l’occasione San Siro : Tempi supplementari. Hanno tirato in lungo, ieri in Consiglio comunale di Milano. Del resto la partita era delicata, seppure non ancora la finalissima. Si trattava di esprimersi per la prima volta, a nome della città, sul progetto del nuovo stadio presentato da Inter e Milan. La disposizione delle s

San Siro - sì condizionato del Consiglio comunale al nuovo stadio : non si abbatte il Meazza : Dal Consiglio comunale di Milano è arrivato il via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza, prima firma Ceccarelli, passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza, impegna però il Comune a evitare l’abbattimento del vecchio stadio Meazza. L’ordine del giorno approvato dalla ...

Nuovo Stadio San Siro – Sì condizionato del Comune di Milano - ma il sindaco frena : “progetto non accettabile” : Il primo cittadino di Milano ha espresso le proprie perplessità sul progetto di Milan e Inter sul Nuovo Stadio, chiedendo che San Siro non venga abbattuto Il consiglio comunale di Milano ha dato il proprio via libera al progetto Stadio di Milan e Inter, dando dunque il mandato alla giunta del sindaco Sala di iniziare una trattativa con le due società. Credits: Twitter @Marifcinter Sono stati 27 i sì, contro 11 no e diversi astenuti: questo ...

Milano - sì del consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

Milano - sì del consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

San Siro - sì condizionato del consiglio comunale : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

L’Inter pareggia 2-2 a San Siro con il Parma e resta dietro alla Juventus : Sorpasso in classifica sfumato. L’Inter pareggia 2-2 a San Siro con il Parma e resta dietro alla Juventus. Primo tempo