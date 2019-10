Morto Sean Milliken | protagonista di Vite al limite | pesava 455 chili

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Lavinia Greci A causa della sua patologia, il 29enne californiano aveva chiesto aiuto al dottor Nowzaradan nel programma in onda su Real Time. Nella sua ultima intervista il giovane aveva espresso il desiderio di non morire Era arrivato a pesare 455e la sua grave forma di obesità lo aveva costretto a stare fermo, nel suo letto. E alla fine, non ce l'ha fatta. Èin California, negli Stati Uniti,, il 29enne americano diventatodello show televisivo di Real Time "al". Secondo quanto riportato da Leggo, il giovane avrebbe perso la vita in queste ore, proprio a causa del peso raggiunto in questi anni. Dopo aver raggiunto quella cifra sulla bilancia, il ragazzo si era rivolto al dottor Younan Nowzaradan, il chirurgo che cura in televisione chi è affetto da questa patologia, seguendo la dieta e il percorso dei vari malati. Il ...

GHERARDIMAURO1 : Tv Fanpage: È morto Sean Milliken, 29enne protagonista di Vite al limite che pesava oltre 450 chili.… - stefanodonnoup : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Morto Sean Milliken, il 29enne protagonista di 'Vi... - SylvieTropez : Morto Sean Milliken, il 29enne protagonista di 'Vite al limite' che pesava oltre 450 chili -