Incidente di Pioltello | l’accusa ai vertici di Rfi | “L’unico treno per rilevare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Per oltre un anno l’unicodi Rete ferroviaria italiana capace di “guardare” dentro i binari grazie agli ultrasuoni – e trovare piccole crepe in grado col tempo e il passaggio dei treni di generare una rottura – è rimasto fermo per un guasto e idella società non hanno provveduto alla sua sostituzione né ha disposto che i ‘controllori’ delle linee utilizzassero, durante le loro ispezioni, apparecchiature manuali per comprendere lo stato di salute dell’infrastruttura. È una delle accuse che la procura di Milano contesta aidella società che gestisce di tutta la rete ferroviaria italiana nell’inchiesta per il disastro ferroviario di, dove il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e si contarono decine di feriti. Ad omettere l’utilizzo di “strumenti idonei a fini di diagnostica”, secondo ...

