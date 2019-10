I Google Pixel 4 mietono la prima vittima | i Pixel 3 sono out of stock in Italia

Google Pixel 4 è lo smartphone top di gamma compatto che innova sul software : Il nuovo smartphone Pixel 4 di Google si conferma, alla prova dei fatti, un prodotto con prestazioni da top di gamma, capace di soddisfare le esigenze degli appassionati di fotografia e con molte novità sul fronte del software. Ciliegina sulla torta sono maneggevolezza e trasportabilità, dovute alle dimensioni compatte. Peccato per l’autonomia, che non è impeccabile, per la mancanza della presa jack per le cuffie e per la memoria non ...

Ora potete scaricare 11 sfondi dei Google Pixel in 4K e con una qualità elevata : Gli sfondi dei Google Pixel sono disponibili al download in 4K e con una qualità mai vista prima!

A pochi giorni dal lancio i Google Pixel 4 mostrano già alcuni problemi : A pochi giorni dalla commercializzazione i Google Pixel 4 iniziano a mostrare i primi problemi, anche se si tratta di casi limite e relativi a qualche unità.

Screenshot Google Pixel 4 / Pixel 4 XL : Fare velocemente e semplicemente gli Screenshot su Pixel 4. Screenshot su Pixel 4 / Pixel 4 XL - Usa Voice con Google Assistant

Recensione Google Pixel 4 XL : tanta qualità e un software che fa la differenza : Recensione video, software, fotocamera, hardware, batteria e display del Google Pixel 4 XL!

Stephen Hawking ci racconta l'astrografia con Google Pixel 4 : Per mettere in risalto la Modalità Astrografia di Google Pixel 4, il produttore statunitense ha realizzato un breve video promozionale. Guardiamolo insieme

Le custodie e lenti di Moment sono già disponibili per i Google Pixel 4 : Moment ha in offerta in pre-ordine sul proprio sito le custodie pensate per i nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL con uno sconto del 20%. Ecco tutti i dettagli

Google Pixel 4 nasconde le notifiche della schermata di blocco ma è possibile riattivarle : I Google Pixel 4 e Pixel 4 XL apportano modifiche significative al modo in cui si sblocca il telefono, inclusa una che riguarda le notifiche. Ma c'è una soluzione

Google Pixel 4 e 4 XL : migliori cover e pellicole di vetro : Dopo tanti rumors, Google ha finalmente presentato i nuovi Pixel 4 e 4 XL. Questi ultimi differiscono fra loro quasi esclusivamente per le dimensioni; difatti Pixel 4 ha un display OLED da 5.7″ con risoluzione leggi di più...

Google Pay si aggiorna con una novità necessaria per i Pixel 4 : Da oggi potrete inviare pagamenti tramite Google Pay utilizzando il riconoscimento facciale su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL.

L'astrofotografia - il Super Res Zoom e altro arrivano sui Google Pixel meno recenti con questo porting : Grazie all'incessante lavoro della community di sviluppatori, alcune delle funzionalità esclusive dei Google Pixel 4 arrivano anche sui Pixel più "anziani"

L'easter egg dei nuovi Google Pixel 4 è una piccola opera d'arte : La confezione dei nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL contiene un piccolo e simpatico easter egg attivabile tramite Google Lens

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL : info su display LG e video 4K @60 FPS e download factory image : I nuovi Google Pixel 4 e XL erano in grado di registrare video 4K a 60 fps prima del lancio

Svelato l'arcano motivo del refresh rate a 90 Hz dei Google Pixel 4 : Google spiega il motivo per cui il refresh rate del display a 90 Hz dei suoi Pixel 4 e Pixel 4 XL è presente solo a luminosità alta