I giocatori di NBA 2K20 segnalano pubblicità in-game impossibili da saltare

I giocatori più pagati della NBA nel 2019 : LeBron in vetta : NBA giocatori più pagati 2019 – La rivista specializzata “Forbes” ha stilato la classifica dei giocatori di NBA più pagati nel 2019. Per farlo, Forbes ha tenuto conto sia degli ingaggi dei giocatori, sia dai contratti di sponsorizzazione fuori dal campo di gioco. Con un totale di 92,4 milioni di dollari tra ingaggio e sponsor, […] L'articolo I giocatori più pagati della NBA nel 2019: LeBron in vetta è stato realizzato da Calcio e ...

NBA – Steph Curry risponde a Michael Jordan : “Hall of Fame? Ex giocatori commentano le nuove generazioni…” : Stephen Curry risponde a Michael Jordan sulla questione Hall of Fame: il playmaker degli Warriors è sicuro delle sue qualità Nei giorni scorsi Michael Jordan aveva espresso il suo giudizio sulle qualità di Stephen Curry definendolo “un ottimo giocatore ma non un Hall of Fame“. Una frase che ha destato scalpore, considerando che il playmaker degli Warriors è considerato uno dei migliori tiratori della storia NBA, può battere il record ...

Caso NBA-Cina - il retroscena : LeBron James organizza un meeting tra giocatori : LeBron James alla guida di un meeting di soli giocatori per il Caso NBA-Cina Da giorni non si fa altro che parlare della situazione spiacevole che si è creata tra Cina ed il mondo dell’NBA a causa di un tweet di Daryl Morey. L’NBA si è in qualche modo schierata dalla parte di quest’ultimo, sostenendo che bisogna dare importanza alla liberta di espressione, ma a pagarne le conseguenze sono stati i giocatori ed i ...

Ci sono giocatori della NBA che hanno sempre mentito sulla loro altezza : Kevin Durant è ben più alto di 2,06 metri, per esempio: serviva a essere scelti per il ruolo in cui volevano giocare, ma le cose ora cambieranno

NBA – Nuove regole per i team : i giocatori dovranno essere classificati secondo l’esatta altezza ed età : L’NBA ha comunicato delle Nuove regole alle franchigie: ogni giocatore dovrà essere classificato secondo l’esatta altezza ed età L’NBA ha deciso di regolamentare in maniera più ferrea alcuni aspetti legati ai propri tesserati. secondo quanto riportato dal New York Times infatti, la lega americana ha comunicato alle franchigie la richiesta di dover fornire l’esatta età ed altezza dei cestisti entro la prima settimana del training camp. Per ...

NBA – Nowitzki inizia una nuova avventura : nominato presidente della commissione giocatori Fiba : nuova avventura per Nowitzki: l’ex cestista tedesco nominato presidente della commissione giocatori Fiba Dirk Nowitzki ha annunciato cinque mesi fa il suo ritiro dal basket professionistico, ma il futuro dell’ex cestista tedesco sembra essere ancora nel mondo della palla a spicchi. Nowitzki è stato infatti nominato a Pechino presidente della commissione giocatori dell’International Basketball Federation ...