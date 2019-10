UniCredit:compromessi dati 3 mln utenti

ha identificato un caso di accesso non autorizzato arelativo a un file generato nel 2015. Questo file conteneva circa 3 mln di record, riferiti all'Italia e risultava composto solo da nomi, città, numeri di telefono ed e-mail. Lo si legge in una nota dela banca. Nell'accesso non autorizzato "non sono statialtripersonali, né coordinate bancarie in grado di connsentire l'accesso ai conti dei clienti o l'effettuazione di transazioni non autorizzate", spiega ancora