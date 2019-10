Un telescopio dell’ESO rivela quello che potrebbe essere il pianeta nano più piccolo del

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Alcuni astronomi, usando lo strumento SPHERE dell’ESO installato sul VLT (Very Large Telescope) hannoto che l’asteroide Igeaclassificato come. L’oggetto è il quarto per dimensione nella fascia degli asteroidi, dopo Cerere, Vesta e Pallade. Per la prima volta, gli astronomi hanno osservato Igea con una risoluzione sufficientemente elevata da studiarne la superficie e determinarne la forma e le dimensioni. Hanno scoperto che Igea è sferica, erubare a Cerere la corona di piùnel Sistema Solare. Come oggetto appartenente alla fascia principale degli asteroidi, Igea soddisfa immediatamente tre dei quattro requisiti perclassificato come: orbita intorno al Sole, non è una luna e, a differenza di un, non ha ripulito la propria orbita. Il requisito finale è che abbia una massa ...