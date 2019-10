Umbria | Bianconi | ‘cosa ci è mancato? un mese in più’

Regionali Umbria - diretta risultati. Centrodestra trionfa : Tesei 57% - Bianconi 37 - 5. Crollo M5S - colpo ad alleanza con Pd : I risultati delle elezioni Regionali in Umbria 2019 in diretta. Le urne sono chiuse e in base alla prima proiezione Rai Donatella Tesei è al 57%, 20 punti avanti a Vincenzo Bianconi fermo...

Umbria : centrodestra a valanga - crolla la coalizione giallorossa. Proiezioni : Tesei 57% - Bianconi 37 - 5%. Salvini : «Impresa storica» : Donatella Tesei al 57%, Vincenzo Bianconi al 37,5%, Claudio Ricci 3,2. E' quanto stima la prima proiezione del voto in Umbria diffusa dalla Rai, che certifica il trend verso la vittoria del centrodestra alle Regionali. crolla la coalizione giallorossa. Affluenza finale al 64,4 per cento

Elezioni Umbria - prima proiezione : Tesei (centrodestra) in vantaggio con il 56 - 6%. Bianconi (Pd-M5s) è al 33 - 9% – LA DIRETTA : Il centrodestra ha vinto le Elezioni regionali in Umbria. Secondo la prima proiezione di Swg per La7, infatti, Donatella Tesei è la nuova presidente: la candidata sostenuta dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia è data tra i 56,6 e i 60,6 punti percentuali. Un vantaggio enorme su Vincenzo Bianconi, l’aspirante presidente sostenuto dall’inedita coalizione civica composta da Pd e M5s, che è invece tra il 33,9 e il ...

