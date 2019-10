Modena Via de’ Fogliani | domani rimozione di otto alberi

Volley - Superlega 2019 : seconda giornata. Modena domina il derby della Via Emilia e sbanca Piacenza 3-0 : La Leo Shoes Modena si conferma regina della Via Emilia e travolge con un secco 3-0 esterno la Gas Sales Piacenza competitiva solo nel primo set. Proprio il finale del primo parziale, con Modena che rimonta da 17-22 fino ad imporsi 26-24, grazie ai servizi micidiali di Mazzone, Zaytsev e Bednorz. Superato questo ostacolo durissimo, Modena ha preso in mano le redini del gioco e è andata in modalità “pilota automatico”, mettendo in ...

Volley - Superlega 2019. Anticipo seconda giornata. Modena domenica il derby della Via Emilia e sbanca (0-3) Piacenza : La Leo Shoes Modena si conferma regina della Via Emilia e travolge con un secco 3-0 esterno la Gas Sales Piacenza competitiva solo nel primo set. Proprio il finale del primo parziale, con Modena che rimonta da 17-22 fino ad imporsi 26-24, grazie ai servizi micidiali di Mazzone, Zaytsev e Bednorz. Superato questo ostacolo durissimo, Modena ha preso in mano le redini del gioco e è andata in modalità “pilota automatico”, mettendo in ...

Modena - cadavere carbonizzato in auto/ Macabro ritrovamento in via Caruso : Modena, cadavere carbonizzato in auto: Macabro ritrovamento effettuato in via Caruso nella notte appena passato. Indagini in corso

Modena. Via De’ Fogliani : un ippocastano si è abbattuto al suolo : Nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre, in via De’ Fogliani, uno degli ippocastani del viale alberato si è abbattuto

Modena - uomo viaggiava in auto con il figlio di 5 anni e 3 milioni di euro di cocaina : Un uomo di origini calabresi di 43 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale per un controllo di ruotine all'altezza di Modena Nord, lungo l'autostrada A1. In un vano ricavato sotto il sedile posteriore - occupato dal figlio di cinque anni - gli agenti hanno trovato sedici chili di cocaina destinata al mercato milanese e del valore di 3 milioni di euro.Continua a leggere