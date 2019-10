L’orso dolorante si ribella e attacca il suo domatore | spettatori sotto choc

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 29 ottobre 2019) Uno spettacolo, quello a cui hanno assistito alcunidi un circo: un orso, attanagliato dai dolori alle articolazioni, si èto ed hato il suodurante una esibizione. È accaduto la scorsa settimane in un circo di Olonets, vicino a San Pietroburgo, in Russia. L’orso stava effettuando una consueta performance: costretto a fare diverse acrobazie e a spingere una carriola camminando in posizione eretta sulle zampe posteriori, l’animale all’improvviso sidue volte il suo addestratore, facendolo cadere e continuando ad azzannarlo. Ilè stato trasportato in ospedale e ricoverato, ma con ferite non gravi, mentre l’orso è stato neutralizzato, fortunatamente solo con un dispositivo elettrico e non con un’arma da fuoco. Come riporta Gazeta.ru, Ruslan Solodyuk, ildell’orso, ha spiegato: ...

