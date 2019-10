I primi impegni di Donatella Tesei con gli umbri

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) In un'intervista a Il Messaggero,Tesei, senatrice leghista e da questa notte nuova presidente della Regionea commenta così il significato della vittoria del centrodestra unito sulla coalizione di centrosinistra che strappa dopo decenni di lunga egemonia la guida dell'ente regionale alla sinistra: “Vuol dire tornare ad avere una speranza per il domani. Vuol dire aver detto no ad un sistema e ad una gestione che ha costretto la regione ad un lungo periodo buio”.Tesei ora sorride, però dice anche che se l'aspettava perché dice che in queste lunghe settimane “nella capillare campagna elettorale che ho fatto, in ogni luogo della regione, ho avuto riscontri positivi da parte di cittadini, associazione, imprenditori” e “ho sentito da un lato una grande voglia di cambiamento, dall'altra ho avuto responsi positivi verso le nostre linee programmatiche” per cui l'esito ...

