“I nostri due cervelli”

«Maestre - ricordate : i nostri figli adottati sono nati due volte» : Quando il piccolo S. è stato adottato ed è arrivato in Italia, aveva 6 anni. Aveva vissuto in un istituto, nel Paese dell’Est dove era nato, e nessuno aveva mai preparato una torta di compleanno per lui o chiesto il suo aiuto per addobbare l’albero di Natale. S., praticamente, non era nemmeno mai stato abbracciato. Non parlava italiano e non conosceva le regole dello stare in società. «Era un sopravvissuto», ci racconta il suo papà. ...