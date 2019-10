Enrico Oetiker de Il Paradiso delle Signore | “Donna ideale? Giulia De Lellis”

Fonte : gossipetv

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il: l’attore di Riccardo Guarnieri parla della sua donnaÈ un periodo d’oro per. L’attore italo-svizzero è tornato in tv ne Il, dove indossa i panni del ricco Riccardo Guarnieri dal 2018. Ma presto il 28enne sarà pure sul grande schermo, visto che è stato scelto … L'articolode Il: “DonnaDe Lellis” proviene da Gossip e Tv.

gingersuho : sto guardando il paradiso delle signore per un’esercitazione e quanto è bono enrico oetiker - leclercrauhl : RT @maliksrayban: Enrico Oetiker bello da morire, ma come cazzo di fa ad essere così effortlessly breathtaking io non lo so - maliksrayban : Enrico Oetiker bello da morire, ma come cazzo di fa ad essere così effortlessly breathtaking io non lo so -