Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019)in, per un, nel. La location è quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Vincitore di 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, chitarrista di fama mondiale inserito nella Rock and Roll Hall of Fame,sarà inin Europa in occasione del tour mondiale MiraculousWorld Tour che la prossima primavera lo porterà anche nella penisola. Una la data attesa in: il 14 marzosarà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno,. Iper ilsaranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di lunedì 4 novembre su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece a partire dalle ore 11.00 di martedì 5 su http://www.ticketmaster.it, http://www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Germania, Gran Bretagna ...

StraNotizie : Carlos Santana Carlos Santana ha annunciato il suo Miraculous 2020 World Tour c... - sehmagazine : Annunciato il 'Miraculous 2020 World Tour' di @SantanaCarlos, unico concerto italiano il 14 marzo all'@UnipolArena… - OptiMagazine : Carlos Santana a Bologna, un unico concerto in Italia nel 2020: biglietti in prevendita -