Abruzzo | scivolano sotto la cascata | soccorsi 2 escursionisti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Due interventi sono stati effettuati ieri dal 118 dell’Aquila, con il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologicoa bordo. In località Cascate delle Cento Fonti sui Monti della Laga, sono statidue 42enni di Pescara impegnati in un’escursione: uno dei due ha perso l’equilibrio ed è scivolato per una ventina di metri, fermandosi contro le rocce. L’amico che ha provato a soccorrerlo ha avuto lo stesso incidente. I due,la, sono rimasti immobili a causa di diversi traumi ma vigili. I sanitari hanno raggiunto gli infortunati e poi predisposto il recupero in barella con il verricello. I due sono stati trasportati negli ospedali dell’Aquila e di Teramo. Durante il rientro alla base di Preturo, l’elicottero ha recuperato sul Gran Sasso due escursioniste rimaste bloccate su un ghiaione. L'articolo: ...

