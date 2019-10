32 mila uova sequestrate dai Nas in tutta Italia

Uova pericolose : i Nas sequestrano 32mila pacchi sospetti : Sono più di 32mila le Uova sequestrate dai Nas a seguito di una maxi operazione che ha messo nel mirino nove aziende del settore. I Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma hanno chiuso e sospeso le attività in questione, per Uova senza tracciabilità e conservate in condizioni non consone, ma anche maltrattamento sugli animali e frode in commercio. Oltre alle 32mila unità sospette, anche trenta tonnellate di mangimi e più di 4.500 galline ...

Belen Rodriguez si svela - una nuova casa a milano con Stefano? Le foto : Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno preso una nuova casa? Appaiono strane fotografie Aria di novità in casa De Martino – Rodriguez. I due piccioncini infatti, molto probabilmente, hanno deciso di fare un acquisto molto importante: una nuova casa a Milano! Sul profilo di Belen, infatti, sono apparse delle strane fotografie dove si vede […] L'articolo Belen Rodriguez si svela, una nuova casa a Milano con Stefano? Le foto ...

Lo show di Avril Lavigne al Fabrique di milano è già sold out - si sposta in una nuova location : Al Lorenzini District The post Lo show di Avril Lavigne al Fabrique di Milano è già sold out, si sposta in una nuova location appeared first on News Mtv Italia.

milan - la nuova vita di Gourcuff : addio calcio - impensabile svolta professionale a 33 anni : A 33 anni, Johann Gourcuff potrebbe dire addio al calcio. Meteora al Milan negli anni dell'ultima Champions vinta (doveva diventare l'erede di Kakà e Seedorf, ha fallito miseramente) ed ex grande speranza del calcio francese, l'ex centrocampista di Bordeaux e Lione rimasto svincolato dopo una sola,

milan - la nuova terza maglia fa già rabbrividire i tifosi [DETTAGLI] : Ormai siamo abituati a vedere di tutto. Abbiamo visto la Nazionale italiana giocare con la maglia verde. I prossimi ad essere colpiti dalle strategie di marketing potrebbero essere i tifosi del Milan. Il sito specializzato Footy Headlines ha annunciato che la terza maglia del Milan per la stagione 2020-21, firmata Puma, sarà blu. Una svolta quasi storica. E sì, perché c’è un precedente. Si deve tornare indietro al ’95-’96 ...

Sequestrate 26mila uova a Torino - Parma - Roma - Salerno e Messina : I Carabinieri per la Tutela Agroalimentare hanno rivolto la loro attenzione al comparto avicolo, monitorando aziende agricole, centri d’imballaggio e ditte dislocate sul territorio nazionale. L’attività ispettiva eseguita presso 45 aziende, dall’1 al 10 ottobre 2019, dai 5 Reparti (RAC) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina, ha consentito di sequestrare 26.045 uova, per un valore commerciale pari a 12.200 euro, poiché prive di ...

milano. SostieniMi nuova help line dedicata alla lotta alle dipendenze : Una linea telefonica, un indirizzo mail, una chat per la messaggistica istantanea. Parte SostieniMi, la nuova help line del Comune

milano. Gli rubano la bici nel giorno del compleanno - gli agenti gliene comprano una nuova : Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti fanno una colletta per donargliene una nuova. Succede

Economia circolare e riuso dei rifiuti elettronici : con Ri-generation più di 3mila elettrodomestici hanno trovato nuova vita : Con una crescita costante del 30% ogni mese, in soli due anni ha gestito più di 3.000 elettrodomestici, evitando quasi 200 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il progetto Ri-generation, avviato nel 2017 dalla torinese Astelav, ha dato nuova vita a lavatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi ormai destinati alla discarica, facendo bene all’ambiente e creando lavoro e inclusione. Gli elettrodomestici ...

Nuova classifica WTA – Nessuna variazione nella top ten - crollo verticale per Camila Giorgi : L’azzurra resta la migliore tra le italiane, ma perde 29 posizioni che la spingono in 92ª piazza. In testa sempre la Barty, mentre Cori Gauff sale 71ª guadagnando 39 posti La Nuova classifica WTA non regala novità nella top ten, che resta tale e quale a quella di sette giorni fa con Ashleigh Barty che rimane al comando con 1156 punti di vantaggio sulla Pliskova. Naomi Osaka si tiene stretta il gradino più basso del podio, precedendo ...

Camila Cabello ha spiegato il significato della sua nuova canzone “Easy” : #NewMusicFriday targato Camila Cabello The post Camila Cabello ha spiegato il significato della sua nuova canzone “Easy” appeared first on News Mtv Italia.

Da milano - per i diritti - una nuova casa comune : Il 29 e il 30 Novembre a Milano si svolgerà “casa comune”, un meeting per i diritti, in Europa, in Italia, nelle nostre città, che nasce con l’obiettivo di consolidare un punto di vista che ritengo essenziale: in un’epoca dominata dall’insicurezza, dall’incertezza, dai protagonisti della capitalizzazione della paura serve una stagione potente di ricostruzione di comunità, di azioni, ...

Alessandro Del Piero - la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e milano : Alessandro Del Piero, cosa fa dopo aver lasciato il calcio? La nuova vita della stella della Juventus Alessandro Del Piero ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno ormai, ma non lascerà mai il calcio. Lo vediamo spesso nelle trasmissioni calcistiche di Sky e i suoi commenti vengono accolti dagli appassionati dello sport sempre […] L'articolo Alessandro Del Piero, la nuova vita dopo il calcio tra Los Angeles e Milano proviene da ...

milan - la nuova probabile formazione con Pioli : tridente offensivo e chance per Leao : Il Milan cambia allenatore dopo sette giornate di campionato. La società rossonera ha infatti deciso di separarsi da Marco Giampaolo e si è affidata a Stefano Pioli, che nella tarda mattinata ha ufficialmente firmato il contratto col club meneghino. Toccherà a lui adesso prendere in mano la formazione rossonera e portarla quantomeno a lottare per un posto in Champions League. In questa prima parte di campionato il Milan non ha convinto, ma va ...