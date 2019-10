Tutte le creature di Rambaldi il Michelangelo della paura

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 27 ottobre 2019) Massimiliano Parente Da E.T. ad Alien, da King Kong ai vermi di «Dune» Un fantastico laboratorio di tecnologia e sensibilità Che emozione, trovarsi di fronte a pezzi originali di film che abbiamo amato e sono entrati nella storia. Per esempio Alien, E.T., King Kong. Tanto per dirne tre, che hanno un nome in comune: Carlo, e per ciascuno di questi film prese l'Oscar per gli effetti speciali. Così non potevo perdermi la mostra intitolata «La meccanica dei mostri», a Roma, al Palazzo delle Esposizioni (fino al 6 gennaio). Una meraviglia, a cominciare dal trovarsi di fronte tutti gli accuratissimi disegni diper l'ideazione di E.T., sembrano fatti da. Capisci checi metteva tutto sé stesso, lì dentro. E capisci che Spielberg è un grande regista, ma senzanon avremmo conosciuto E.T. come lo conosciamo oggi. Anche perché non c'erano ...

