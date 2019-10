Perché i Comuni fanno così poco contro l' evasione fiscale?

Boldrini : 'Non canto Bandiera Rossa Perché non sono mai stata comunista' : Intervenendo al programma radiofonico 'Un giorno da pecora', in onda su Radio1, Laura Boldrini ha commentato l'attuale situazione politica italiana, da Matteo Salvini al governo attuale, dal Jobs Act alle sfide per il futuro. Vuole un Partito Democratico plurale e aperto ai mondi dell'associazionismo ed ha anche confessato di aver sempre preferito 'Bella Ciao' a Bandiera Rossa, in quanto afferma di non essere mai stata comunista. 'Il Jobs Act ha ...