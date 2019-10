Mihajlovic non c' è L' omaggio dei tifosi della Samp | Gli uomini vincenti trovano

Bologna – Il rigore non dato ed il potere di Mihajlovic - De Leo sincero : “ci dimostra che non ci sono imprese impossibili” : De Leo sincero dopo il ko del Bologna contro la Juventus: le parole del tattico di Mihajlovic dopo la sfida allo Stadium Il Bologna non è riuscito a mettere del tutto i bastoni tra le ruote alla Juventus ieri sera allo Stadium. Nonostante una prestazione che ha fatto uscire a testa alta i rossoblu, i bianconeri hanno trionfato col risultato di 2-1 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Tano ...

Mihajlovic - contro la Juve non è una partita come le altre : quando fu ad un passo dalla panchina bianconera : Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca l’8^ giornata del massimo torneo italiano, turno che regala interessanti incroci per scudetto e salvezza ma anche storie che riguardano la vita dei protagonisti anche fuori dal rettangolo di gioco. E’ il caso di Juventus e Bologna, partita che può dare indicazioni per la classifica di entrambi, la squadra di Maurizio Sarri infatti è reduce dal successo in ...

Malattia Mihajlovic - l’appoggio di Morandi : “Ci sentiamo spesso. Va in panchina anche se i medici non vogliono” : Malattia Mihajlovic – A supportare il tecnico del Bologna è anche uno dei primi tifosi, nonché presidente onorario del club dal 2010 al 2014, Gianni Morandi. “Lo sento, ci scambiamo dei messaggi, mi dice che lui ce la farà e anche io sono sicuro che ce la farà – ha detto a Milano durante la presentazione della terza serie di ‘L’isola di Pietro’ – ma è una battaglia molto dura, è un vero ...

Sinisa Mihajlovic e la toccante dedica della figlia : Mio padre non m'ha detto come vivere - ma... : Sul suo profilo Instagram, la figlia dell'allenatore del Bologna, Viktorija Mihajlovic, ha condiviso un'emozionante dedica scritta per il padre affetto da leucemia. Molto toccante è la dedica che Viktorija Mihajlovic ha riportato a corredo di una nuova nuova foto pubblicata su Instagram. "Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto, mi ha fatto osservare come lo faceva", quest'ultime sono solo alcune delle parole che Viktorija ha ...

Dopo il pellegrinaggio al Santuario di San Luca di oltre mille tifosi che hanno pregato per lui, dopo l'impressionante boato ...

Bologna-Roma - il collaboratore di Mihajlovic : “non temiamo l’avversario” : La 4^ giornata del campionato di Serie A regala la sfida tra Bologna e Roma, partita difficile per i rossoblu che incontreranno una squadra che “ha grandi giocatori – sottolinea alla vigilia Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic – Fonseca e’ un allenatore di stampo internazionale. Non temiamo l’avversario ma siamo consapevoli che domani, in alcuni momenti, dovremo soffrire. Noi pero’ l’abbiamo ...

Bologna - Sinisa Mihajlovic non sarà in panchina dopo la sosta - i dettagli : dopo essere stato presente in panchina nelle prime due giornate, Sinisa Mihajlovic sarà assente in Brescia-Bologna per iniziare il secondo ciclo di cure. In panchina ci saranno i suoi collaboratori Emilio De Leo e Miroslav Tanjga: Mihajlovic fornirà loro indicazioni tattiche direttamente dalla struttura sanitaria bolognese, dove guarderà il match in tv. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il Mattino – Allan, dopo il no al ...

Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale : non sarà presente in panchina. Le sue condizioni : Forte come un leone. Sinisa Mihajlovic è senza dubbio uno degli allenatori più amati in questo periodo, nel panorama calcistico nazionale e persino internazionale. L’allenatore serbo che ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona per l’esordio in campionato del suo Bologna, seguito anche nella prima casalinga contro la Spal, ora dovrà fermarsi. Mihajlovic infatti non potrà guidare i rossoblu in casa del Brescia, dovendo riprendere le ...

Sinisa Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia : la reazione delle figlie : Quando qualche giorno fa hanno detto a Mihajlovic che i valori sconsigliavano ogni rischio, lui ha prima insistito, poi pianto di rabbia, quindi ha guardato i medici negli occhi come sa fare lui e ha detto: “I valori saliranno, lo so, tornate tra due giorni”. L'allenatore serbo ha guidato il Bologna dalla panchina mettendo in mostra grande coraggio e forza. Il cappellino in testa, la tuta del Bologna, il volto dimagrito e il consueto sguardo ...