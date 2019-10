Genova | la multa a chi fruga nei cassonetti è un flop | 2 pagate su 217 M5s alla Corte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Due multesu 217 emesse, per un’entrata di un centinaio di euro in oltre due anni. Sono il topolino partorito dnorma del comune di, voluta dgiunta del sindaco Marco Bucci, che punisce chineiin cerca di cibo. Già dal 2011 l’articolo 28, comma 1 del regolamento di polizia urbana prevede una sanzione di 200 euro per chi bivacca in luogo pubblico, applicata per la prima volta lo scorso luglio a un senzatetto che dormiva sotto i portici del centro. A marzo 2018, la maggioranza di centrodestra ha “aggiornato” il testo inserendo unaanche per chi “deturpa e imbratta il suolo pubblico con rifiuti solidi urbani, indebitamente prelevati dai contenitori”: pena prevista, in questo caso, 50 euro. Ma com’era prevedibile l’efficacia è risultata quasi nulla, con meno dell’1% di sanzioni riscosse da luglio 2017 a oggi. Tanto che pure l’assessore...

