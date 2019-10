Boxe | a Las Vegas Canelo vs Kovalev | domenica 3 novembre in streaming su DAZN

Boxe - Domenico Valentino : “Non potevo lasciarmi sfuggire l’opportunità di combattere per il titolo europeo” : Il 25 ottobre a Milano il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera difenderà il titolo contro il campione d’Italia Domenico Valentino sulla distanza delle dodici riprese. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Segui Valentino-Patera di Boxe in diretta streaming su DAZN Valentino si rivede nel modo di boxare di Patera: “E’ vero che ha uno stile simile al mio. L’ho sempre detto che è la mia fotocopia. Sostiene di ...

Boxe : Deontay Wilder sfiderà di nuovo Luis Ortiz il 23 novembre a Las Vegas per la corona WBC dei pesi massimi : E’ stata annunciata in via definitiva la data del match di rivincita tra Deontay Wilder e Luis Ortiz per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi. Il trentatreenne dell’Alabama e il cubano si sfideranno di nuovo il 23 novembre a Las Vegas. Si tratta, in particolare, di una rivincita dell’incontro che si è tenuto al Barclays Center di New York il 3 marzo 2018, e che ha visto uscire vincitore Wilder per KOT al decimo round. Da ...