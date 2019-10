Verissimo | Virginia Raffaele a Silvia Toffanin | “Mi metti in difficoltà”

Verissimo - le figlie di Mihajlovic Viktorija e Virginia struggenti in tv : "Nostro padre è un guerriero" : A Verissimo Viktorija e Virginia Mihajlovic, ex naufraghe dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e figlie di Sinisa, allenatore del Bologna, parlano della battaglia del loro papà. Quella più difficile, contro la leucemia. Combattivo come sempre, l'uomo ha deciso di presentarsi in panchina per le

Viktorija e Virginia Mihajlovic a Verissimo : Papà è un guerriero : Viktorija e Virginia Mihajlovic sono tra le prime ospiti della puntata di Verissimo della stagione 2019/2020 e parleranno per la prima volta della malattia del padre e di come la loro famiglia sta affrontando questo ostacolo. Tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo, in onda oggi 14 settembre, ci saranno anche Viktorija e Virginia Mihajlovic, ex naufraghe dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi e figlie di Sinisa, allenatore del ...