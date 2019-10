Juventus | vincere non basta più | serve una svolta nel gioco

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 26 ottobre 2019) Prima che si possano creare fraintendimenti, bisogna chiarire subito una cosa: nel calcio contale partite e lalo sta facendo. La squadra di Sarri è infatti ancora imbattuta in questa stagione: tra campionato e Champions League, la Juve non ha mai perso. Ma siamo sicuri che allabasti? La scelta di affidare la panchina a Sarri non sembra dire questo.: la scelta di Sarri è stato un segno di discontinuità con ilbrutto (ma vincente) di Allegri Quando la scorsa estate laha comunicato l'esonero di Massimiliano Allegri, la maggior parte dei tifosi bianconeri erano felici; e questo non perché Allegri non abbia vinto, anzi: con lui laha vinto cinque scudetti e quattro Coppe Italia in cinque anni, oltre che aver raggiunto per due anni la finale di Champions League. Ma allora perché l'esonero di Allegri è stato accolto come ...

