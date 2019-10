Uomini e donne | Luigi dice addio a Irene

Uomini e Donne - Giovanna Abate : "Di Giulio Raselli mi piace il suo carattere forte - sa tenermi testa" : Non si sono placate le polemiche nei confronti di Giovanna Abate, la nuova corteggiatrice ricordata dai telespettatori - e duramente attaccata da Tina Cipollari - per essere stata la prima del Trono Classico, quest'anno, a far scattare un bacio con il tronista Giulio Raselli.Dal canto suo, Giovanna spiega di volersi lasciar travolgere dalle emozioni, ma è in particolar modo al Magazine di Uomini e Donne che decide di aprirsi spiegando cosa di ...

Uomini e donne - Ida Platano ricorda la rottura con Riccardo Guarnieri : ‘Ho toccato il fondo’ : Ha suscitato molto stupore la decisione di Ida Platano di non tornare con Riccardo Guarnieri dopo che quest’ultimo, a Uomini e donne, ha letto una lettera piena d’amore per la sua ex chiedendole un’altra possibilità. La dama del trono over non può e non vuole dimenticare il dolore provato quando un anno fa Riccardo l’ha lasciata dopo l’ennesimo tira e molla, e quindi ha deciso di rifiutare l’offerta e andare ...

Uomini e Donne oggi - confronto tra Serena e Pago : emozioni in studio : Uomini e Donne oggi, confronto di Serena Enardu e Pago: forti emozioni in studio oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Protagonisti sono Serena Enardu e Pago, che hanno un importante confronto dopo quanto accaduto a Temptation Island Vip. Questa è una di quelle coppie che, in questa […] L'articolo Uomini e Donne oggi, confronto tra Serena e Pago: emozioni in studio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - perché Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati : Ad otto mesi dall'inizio della storia d'amore, l'ex tronista spiega le ragioni che l'hanno portato ad interrompere la...

Uomini e Donne anticipazioni trono classico : segnalazioni su Giulio Raselli : Grazie al sito NewsUeD, siamo in grado di rivelarvi alcune anticipazioni della nuova puntata del trono classico di 'Uomini e Donne', registrato, ieri, giovedì 24 ottobre 2019. In particolare, ci soffermiamo sulle vicende che vedono protagonista Giulio Raselli. Si legge:prosegui la letturaUomini e Donne anticipazioni trono classico: segnalazioni su Giulio Raselli pubblicato su Gossipblog.it 25 ottobre 2019 10:26.

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulio Raselli Nella Bufera. Doppia Segnalazione Per il Tronista! : Giulio Raselli, protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne è in finito al centro di una bufera mediatica. Secondo le Anticipazioni sulla puntata già registrata il Tronista ha ricevuto una Doppia Segnalazione. Andiamo con ordine e scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Giulio Raselli è uno dei tronisti del Trono Classico di Uomini e Donne ed in queste ore è al centro della bufera per aver ricevuto non una, ma ben due segnalazioni. Per ...

Uomini e donne - Ida Platano su Riccardo Guarnieri : 'Ho toccato il fondo' ma ci ripenserà : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti del Trono Over di Uomini e donne più attesi del momento. Nelle ultime settimane, infatti, il cavaliere ha stupito i telespettatori con la lettura della missiva con la quale ha espresso i suoi sentimenti per la ex fidanzata, da lui definita la donna più importante della sua vita. Ci si sarebbe aspettati un, fin troppo scontato, ritorno di fiamma, ma nelle recenti puntate dedicate agli ...

Gossip Uomini e donne : Luigi e Irene si sono lasciati - lui parla di mancanze nella coppia : Un'altra coppia di quelle viste formarsi nello studio di Uomini e donne è giunta definitivamente al capolinea. Si sta parlando di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali hanno scelto di dirsi addio dopo i vari rumors circolati nel corso delle ultime settimane sul web e sui social. A confermare la separazione definitiva è stato proprio Luigi, il quale ha scelto di rompere il muro del silenzio e ha deciso di raccontare tutta la verità sui ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 ottobre 2019 : Giulia Bacia di Nuovo! : La Puntata di Oggi di Uomini e Donne prosegue con il percorso della tronista Giulia Quattrociocche. Scappa un nuovo bacio in esterna e partono gli immancabili battibecchi tra i suoi corteggiatori. Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono classico di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 ottobre 2019: Giulia Bacia di Nuovo! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne anticipazioni : Pago e Serena si scontrano. VIDEO : Serena Enardu e Pago si chiariscono nel Trono Classico di Uomini e Donne oggi Temptation Island Vip sarà di nuovo protagonista oggi a Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi ospiterà la coppia più attesa dell’ultima edizione Vip dell’isola delle tentazioni: Pago e Serena. Dopo l’ingresso di Alessia Marcuzzi sarà la Enardu a varcare la soglia di UeD, la 43enne racconterà di aver capito durante il reality di ...

Uomini e Donne - storia finita. L’ex tronista : “Ci siamo tanto amati ma non è andata” : Le voci della crisi erano nell’aria da tempo e ora è arrivata la conferma: la coppia nata a Uomini e Donne è ufficialmente scoppiata. Si erano scelti a gennaio scorso in prima serata, dopo i classici due giorni in villa e la grande festa al castello e dopo aver provato a ricucire il rapporto, alla fine Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno deciso di dividere le loro strade. Lo ha annunciato L’ex tronista siciliano (già corteggiatore di Sara ...

Registrazione Uomini e donne 24 ottobre : segnalazioni preoccupano Alessandro e Daniele : Si è tenuta ieri 24 ottobre una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, durante la quale non sono mancate le segnalazioni, i baci e i battibecchi tra tronisti e corteggiatori. Giulia Quattrociocche è apparsa nervosa fin dall'inizio a causa degli strani movimenti social del suo corteggiatore Alessandro. La tronista lo ha rimproverato per avere ancora dei contatti con la sua ex fidanzata e lui, alla fine, ha deciso di ...

Spoiler Uomini e donne del 25 ottobre - Pago alla Enardu : 'Sto cercando di dimenticare' : Dopo una puntata ampiamente dedicata alle nuove esterne di Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, il Trono Classico di Uomini e donne si concentrerà oggi 25 ottobre sugli ex protagonisti di Temptation Island Vip 2. Gli ospiti del giorno sarà Pago e Serena Enardu, che si ritroveranno faccia a faccia dopo l'avventura nel docu-reality e la rottura avvenuta durante il falò di confronto. Entrambi aggiorneranno Maria De Filippi e ...

Agostino Penna : «La vittoria a Tale e Quale - tra il ricordo di Dalla e il jingle di Uomini e Donne» : Agostino PennaAgostino PennaAgostino PennaAgostino PennaAgostino PennaAgostino PennaChe avrebbe vinto la settima edizione di Tale e Quale Show Agostino Penna lo aveva intuito prima che si disputasse la finale. «Una volta che i concorrenti cominciano con le performance si guardano attorno e, a un certo punto, ho cominciato a sperarci davvero», racconta il musicista che, grazie alle sue innumerevoli trasformazioni, da Gaetano Curreri a Dionne ...