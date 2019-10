Torrente travolge 2 auto,tutti in salvo

Sono state tutte recuperate e sono in buone condizioni le persone che si trovavano a bordo delle dueinvestite dalla piena improvvisa di unche ha invaso la statale 115nei pressi di Ispica, in provincia di Ragusa. Si tratta di 8 persone che i vigili del fuoco hanno rintracciato nei pressi delle, poco distanti dal punto in cui i testimoni avevano visto le vetture travolte dall'acqua.(Di sabato 26 ottobre 2019)