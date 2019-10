Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 25 ottobre 2019): le condizioni dihimovic sono perfette, ha una mentalità ed una professionalità incredibili A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Guillermo Barros, allenatore del Galaxy, ex tecnico del Boca, che -tra l’altro- ha parlato dele delle voci di mercato che accostanohimovic al club azzurro. Questo quanto detto da: “Stanotte abbiamo perso 5-3, ma non meritavamo la sconfitta, abbiamo giocato bene. Non siamo riusciti ad ottenere il risultato, ci è stato anche annullato un gol dihimovic e non lo nascondo, fa male uscire dalla competizione. Ho allenato già in Italia, in una breve parentesi a Palermo e ovviamente mi piacerebbe tornare a lavorare in serie A. Sono stato molto bene a Palermo, la società ed i tifosi mi hanno trattato molto bene, mi piaceva molto l’Italia ed il campionato italiano ...

Enzovit : Schelotto: ”Con Ibra, il Napoli non sarebbe sicuro di vincere lo Scudetto, ma…” - sal_amoroso21 : #Galaxy, l'allenatore #Schelotto: 'Dell’ipotesi Napoli non ne abbiamo parlato ma in certi aspetti personali non ent… - CalcioArg : @albi_santi Vero. Vedendo solo l’attacco del Bernabeu: Benedetto e Abila, ora Abila e Hurtado, con buone prospettiv… -