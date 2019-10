«Piccole Donne» | il film con Timothée Chalamet e Saoirse Ronan piace già a tutti

“Piccole donne” di Greta Gerwig ha un cast sensazionale : Negli Stati Uniti sarà il film di Natale (da noi arriverà a fine gennaio, dopo che tutti i cine-panettonari si saranno sfogati, ogni anno la pattuglia cresce e si moltiplica come le amebe). “Piccole donne” di Greta Gerwig – al netto dell’antipatia che la regista si è tirata addosso disconoscendo il

Noi - che siamo cresciute leggendo Piccole Donne : Piccole Donne, torna per la quinta volta al cinema. Dal 1918, anno del primo film, ad oggi, in cui si festeggiano i 150 anni dall’uscita della prima edizione del romanzo cult scritto nel 1869 da Louisa May Alcott, la storia delle sorelle March è ancora tra le più lette, e amate da insegnanti e ragazzi. Soprattutto ragazze: perché è un romanzo di formazione, protagoniste quattro sorelle diversissime tra loro, in cui ciascuna di noi si può ...

Piccole Donne - cast all star per la quarta riduzione cinematografica – Il trailer : Piccole donne ritornano. La quarta riduzione cinematografica del celebre racconto di Louise May Alcott è a firma Greta Gerwig (Lady Bird) e uscirà in Italia il 30 gennaio 2020 (negli Stati Uniti il 25 dicembre 2019). La Sony ha rilasciato il trailer italiano, lunghetto e copioso, che sembra ricalcare chiaramente la struttura di base del romanzo. Le quattro sorelle March, padre al fronte durante la guerra di secessione e loro a casa con mamma, ma ...