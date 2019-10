Pesticidi | il dibattito sulle api tocca i nervi scoperti dell’Unione europea

Pesticidi - dibattito pubblico sul Piano d’azione nazionale. Ma l’idea di fondo è solo chiacchiere e incentivo : Del Piano d’azione nazionale (Pan) sui Pesticidi ci siamo già occupati di recente in questo blog. Come già evidenziato, si sta svolgendo proprio in questi giorni una consultazione popolare sulla bozza di aggiornamento del primo Pan. Una cosa tra pochi intimi, più che altro, dato il rapporto non proprio proporzionale fra l’importanza della questione per la vita quotidiana della totalità dei cittadini di questo paese (o almeno di quelli che hanno ...