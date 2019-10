Harvest Moon | Light of Hope Special Edition Complete è ora disponibile

Harvest Moon : Light of Hope Special Edition COMPLETE disponibile da oggi : Il publisher Rising Star Games, in partnership con Koch Media, sono lieti di annunciare che Harvest Moon: Light of Hope Special Edition COMPLETE è disponibile da oggi in Europa e oltre. Harvest Moon: Light of Hope Special Edition COMPLETE include: nuovi pack di Decorazioni e Strumenti, il nuovo Marriageable Character Pack, episodi Speciali di Doc & Melanie e il Divine Marriageable Characters Pack. Questa edizione fisica, ...

Harvest Moon : Mad Dash si mostra nel suo trailer di lancio : Rising Star Games e Koch Media sono felici di annunciare che Harvest Moon: Mad Dash sarà disponibile in tutta Europa in versione digitale su Nintendo Switch e PlayStation 4 il 29 ottobre, mentre una versione fisica arriverà il 15 novembre.Riportiamo qui di seguito il comunicato ufficiale e il trailer di lancio per non farci sfuggire alcun dettaglio di questo debutto:Leggi altro...

Harvest Moon : Mad Dash – Trailer di lancio e data di uscita europea : Rising Star Games e Koch Media sono felici di annunciare che Harvest Moon: Mad Dash sarà disponibile in tutta Europa in versione digitale su Nintendo Switch™ e PlayStation®4 il 29 ottobre &nDash; con una versione fisica che arriverà il 15 novembre! Gioca in single player o divertiti con i tuoi amici! Pesca e raccogli mentre porti a termine gli obiettivi di ogni giornata per completare ogni livello! Il ...

Harvest Moon : Light Of Hope è in arrivo ad ottobre in edizione speciale : Rising Star Games, in partnership con Natsume Inc., hanno oggi svelato Harvest Moon: Light of Hope Special Edition COMPLETE. I pre-order saranno presto disponibili in tutta Europa e oltre.Ma vediamo di seguito tutti i dettagli di questa imperdibile versione del gioco, riportando il comunicato ufficiale:Harvest Moon: Light of Hope Special Edition COMPLETE include: nuovi pack di Decorazioni e Strumenti, il nuovo Marriageable Character Pack, ...

Harvest Moon Light of Hope : La Special Edition Complete arriva a Ottobre : Rising Star Games, in partnership con Natsume Inc., hanno oggi svelato Harvest Moon: Light of Hope Special Edition Complete. I pre-order saranno presto disponibili in tutta Europa e oltre. Harvest Moon: Light of Hope Special Edition Complete include: nuovi pack di Decorazioni e Strumenti, il nuovo Marriageable Character Pack, episodi Speciali di Doc & Melanie e il Divine Marriageable Characters Pack. Questa edizione fisica, ...

Annunciata una nuova collaborazione per distribuire Harvest Moon : Mad Dash in tutta Europa : Oggi, Rising Star Games, ha annunciato una partnership con Koch Media per distribuire un altro grandioso titolo di Harvest Moon in tutta Europa. Vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli su questa interessante collaborazione: Leggi altro...