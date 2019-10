Entra in un museo e scopre di avere un tumore al seno | l’incredibile storia di una donna

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Bal Gill è unfortunata. Nonostante abbia avuto un, la sua fortuna è indiscutibile. Non aveva sintomi, non aveva avuto avvisaglie di sorta, ma aveva un cancro e se non fosse stato per un caso fortuito, probabilmente, se ne sarebbe accorta troppo tardi. Un giorno lata in undi Edimburgo e lì, grazie ad una termocamera, ha individuato da sola la massa tumorale. E’ accaduto lo scorso maggio quando Bal, 41enne, era in visita con la famiglia alla mostra di illusioni e trucchi “Camera Obscura and World of Illusions”. Una delle sale delè dedicata all’imaging termico, ovvero le immagini delle telecamere in grado di rilevare le radiazioni di un corpo in base al colore emesso. Bal si è subito accorta che nella sua immagine c’era qualcosa che non andava: in corrispondenza delsinistro il colore era troppo forte, caldo, strano. Ha deciso ...

SanremoAncheNoi : RT @NCO_OR_10: @DAVIDPARENZO Antitaliano come sempre, ma lei lo sa che a El Alamein c'è un museo italiano gestito dal Ministero della Difes… - reneelettra : RT @NCO_OR_10: @DAVIDPARENZO Antitaliano come sempre, ma lei lo sa che a El Alamein c'è un museo italiano gestito dal Ministero della Difes… - eurallergico : RT @NCO_OR_10: @DAVIDPARENZO Antitaliano come sempre, ma lei lo sa che a El Alamein c'è un museo italiano gestito dal Ministero della Difes… -