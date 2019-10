Ecco i dati raccolti dai vari dispositivi smart home di Google

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Ecco perchè siamo andati sotto - bravi a non perdere la testa” : Juventus Lokomotiv Mosca Sarri– Maurizio Sarri, intervista nel post partita contro il Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida contro i russi, sottolineando alcuni aspetti negativi della sua Juventus. Il tecnico ha spiegato lo svantaggio bianconero, spiegando anche la grande reazione dei suoi uomini: “Purtroppo siamo andati sotto e loro hanno fatto molta densità. Era una ...

Sanremo2020 : Ecco tutti i nomi dei sessantacinque candidati della categoria “Nuove Proposte” : sessantacinque artisti invece dei sessanta previsti da Regolamento. Questa la prima novità della prossima edizione di Sanremo Giovani. Dopo il record di domande di ammissione delle ultime edizioni (842) adesso la sfida entra nel vivo con le audizioni previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 21 ottobre : Il Commissario Montalbano batte ChEcco Zalone : Ennesima vittoria per Il Commissario Montalbano. La replica della puntata ‘La caccia al tesoro’, infatti, andata in onda su Rai1 nel prime time di lunedì 21 ottobre, è stata premiata da 4.599.000 telespettatori (20,39 di share) conquistando il gradino più alto del podio. Ascolti tv prime time Secondo posto, a distanza, per Canale 5 con il film di Checco Zalone ‘Che bella giornata‘, visto da 2.443.000 telespettatori (share ...

Anche voi pagate più traffico dati di quanto ne usiate? Ecco i dati di uno studio : Stando ad un nuovo studio condotto negli USA, i piani dati senza limiti offerti dai vari operatori telefonici potrebbero non essere così convenienti L'articolo Anche voi pagate più traffico dati di quanto ne usiate? Ecco i dati di uno studio proviene da TuttoAndroid.

Crescono SIM e traffico dati - bene Kena e ho e Iliad si avvicina a PosteMobile : Ecco i dati mobile del 2019 : Secondo i dati pubblicati dall'AGCOM nel nuovo Osservatorio sulle comunicazioni, Iliad occupa ancora il quinto posto tra gli operatori mobili. L'articolo Crescono SIM e traffico dati, bene Kena e ho e Iliad si avvicina a Postemobile: ecco i dati mobile del 2019 proviene da TuttoAndroid.

ISRAELE/ Le strane morti decise dal Mossad : Ecco i prossimi "candidati" : Il capo del Mossad ha confermato che ISRAELE fa ancora omicidi mirati. E che il generale iraniano Suleimani "sa che possiamo ucciderlo". Non è l'unico

Ecco quanti dati consumano WhatsApp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.

Lo stress ossidativo ci fa ammalare di più e invecchiare prima : Ecco cosa mangiare per combatterlo : Bacche di maquiBacche di GojiMirtilli & CoCarota violaRiso neroCacao amaroTè verdePomodoroUva rossaOlio extravergine di oliva Sono sempre di più gli studi scientifici che dimostrano come lo stress ossidativo sia in grado di influenzare processi che ci fanno ammalare e invecchiare prima. ecco perché contrastarlo negli ultimi anni è diventato uno delle priorità del mondo della ricerca. «Lo stress ossidativo è presente costantemente nella ...

Pessime vacanze per gli smartphone - Ecco come gli italiani li hanno mandati in frantumi : Oltre a saldare il conto delle vacanze, molti italiani hanno dovuto saldare anche quello per la riparazione dello smartphone. Già, perché in completo relax fra spiaggia, piscina e montagna, sono stati in molti i vacanzieri che hanno commesso distrazioni più o meno fatali per il telefonino. A fare i conti ci ha pensato ifix-iphone, società italiana che è affiliata a molti centri di assistenza sul territorio. Attingendo dai dati del centro studi ...

Com’è la qualità delle chiamate di WhatsApp - Facebook Messenger e altre in Italia? Ecco i dati di Opensignal : Opensignal ha appena pubblicato un report estremamente interessante che permette di misurare il grado di qualità delle chiamate vocali effettuate attraverso le app più popolari, tra cui WhatsApp, Skype, Messenger di Facebook e altre. Il report ha preso in esame i feedback inviati dagli utenti dal 1 giugno al 30 agosto 2019. In questi 90 giorni di raccolta, Opensignal ha catalogato il feedback proveniente da quasi 24 milioni di dispositivi mobile ...

Il dating online diventa politico : Ecco PTinder - per chi vota a sinistra : L'app, creata in Brasile, riflette un fenomeno che riguarda tutto l'Occidente, come dimostrato da molti studi. "Cerchiamo il partner sempre più spesso tra quelli che politicamente la pensano come noi"

PiazzaPulita - Greta Thunberg da Corrado Formigli? Ma lo share cala : Ecco i dati di ascolto : La puntata di ieri, giovedì 26 settembre, di PiazzaPulita in onda su La7 sotto la conduzione di Corrado Formigli ha totalizzato solo il 5% di share, un punto in meno rispetto all'esordio della stagione della scorsa settimana. Eppure c'era come ospite di una intervista esclusiva la diva dell'ambienta

Live-Non è la D’Urso e Non è L’Arena : Ecco i dati auditel. Chi vince la serata? Il canale che non ti aspetti : Con un ritardo di due ore, qualche minuto dopo le 12, l’Auditel ha rilasciato gli ascolti di una domenica televisiva particolarmente accesa. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire. Perché Non è la D’Urso nonostante la discussa puntata con ospite Matteo Salvini si è fermata sotto il 15% di share andando in onda fino a notte fonda: per essere precisi la trasmissione è stata vista da 2.394.000 telespettatori e il 14,88%. Numeri in ...

Juve - approvato il piano bilancio - Ecco i dati del 2019 : Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, riunitosi oggi a Torino sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2019, il piano di sviluppo per gli esercizi 2019-2020 – 2023-2024, l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, e la proposta di modifica dello Statuto sociale per l’introduzione del ...