Fonte : quotidianodiragusa

(Di venerdì 25 ottobre 2019), l'come chiave per le sfide del futuro, non solo per il sistema bancario ma anche per il territorio

quotidianodirg : Credem, una giornata per parlare di innovazione - Fede_Aguggini : RT @DaniloMazzara: #Innovazione è una questione culturale. Brava @credem #Credem4innovation e grande @PierG ad averlo pensato ed organizza… - credem : Da parte di @carlogiugovaz di @Efma_news un quadro sintetico, molto chiaro e stimolante sul mondo Fintech sia in a… -