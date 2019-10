Tumore del polmone | nivolumab e ipilimumab | studio di fase 3 CheckMate -9LA ha raggiunto

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Bristol Myers-Squibb ha annunciato che lodi3,-9LA, sua basso dosaggio somministrati contemporaneamente a due cicli di chemioterapia per il trattamento di prima linea deldelnon a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato hal’endpoint primario di superiore sopravvivenza globale (OS) in un’analisi ad interim pre-specificata. In questo, il trattamento di comparazione era la chemioterapia da sola per un massimo di quattro cicli seguita da terapia di mantenimento opzionale. Il profilo di sicurezza dia bassa dose con due cicli di chemioterapia, nelloChekMate -9LA, era in linea con i noti profili di sicurezza delle componenti immunoterapica e chemioterapica della prima linea del NSCLC. “Siamo entusiasti dei risultati di-9LA, che dimostrano il potenziale della ...

