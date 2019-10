Sicilia | lavori su A19 | rampe chiuse su Ponte Cinque Archi

Sicilia : lavori su autostrada Catania-Siracusa - chiusure notturne dal 24 al 26 ottobre : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - chiusure notturne sull'autostrada Catania-Siracusa tra il 24 e il 26 ottobre. Per consentire alcuni interventi di manutenzione agli impianti tecnologici della galleria 'Cozzo Battaglia', fa sapere Anas, l'autostrada rimarrà chiusa tra le 21 e le 6 del mattino: da Lenti

Arresti Anas Sicilia - lavori pagati mai eseguiti/ Buche d'oro - tangenti manutenzione : Arresti Anas in Sicilia: indagati tra imprenditori e funzionari per lavori pagati ad alto costo ma mai eseguiti. 'Buche d'oro' a Catania, i coinvolti

Sicilia : lavori su SS115 - chiuso tratto tra Agrigento e Porto Empedocle : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Un tratto della SS115 Sudoccidentale Sicula, fra Agrigento e Porto Empedocle, rimarrà chiuso tra lunedì 30 settembre e mercoledì 2 ottobre per consentire gli interventi di demolizione del rivestimento di una scarpata, al chilometro 179,300. La strada, fa sapere Anas, s

Sicilia : Sicindustria - ‘basta guardare indietro - si lavori per sviluppo isola’ (4) : (AdnKronos) – Fra i nodi da sciogliere c’é poi certamente quello delle infrastrutture, un problema, sottolinea Albanese, “che è dello Stato e che va assolutamente risolto e presto”. “Il deficit infrastrutturale Siciliano ha ripercussioni su tutto – spiega – Sul turismo, per esempio. Noi abbiamo fatto un accordo con il più importante tour operator cinese ma come vendiamo un tour della Sicilia se una ...

Sicilia : Sicindustria - ‘basta guardare indietro - si lavori per sviluppo isola’ (2) : (AdnKronos) – Una sburocratizzazione “vera”, il rilancio delle zone industriali, la riforma dell’Irsap e delle vecchie Ati, sono alcuni dei punti fermi che, secondo Albanese, “è fondamentale portare a termine”. “Bisogna superare gli steccati ideologici e mettersi tutti insieme a lavorare per la Sicilia – dice – perché se affonda, affondiamo tutti”. Un richiamo al governo, alla ...

Sicilia : Sicindustria - ‘basta guardare indietro - si lavori per sviluppo isola’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – (di Manuela Azzarello) Basta con le recriminazioni, con i buoni propositi che rimangono tali e con quell’atteggiamento “gattopardesco” che fa sì che “in Sicilia tutto cambi perché nulla cambi”. Dinanzi ai problemi finanziari della Regione – ieri il governatore Musumeci ha certificato un disavanzo finale di 7,3 miliardi e ammesso che, al momento, in cassa non ci sono ...

Sicilia : Sicindustria - ‘basta guardare indietro - si lavori per sviluppo isola’ (3) : (AdnKronos) – Un passo da compiere, secondo Sicindustria, sarebbe la “riforma di tutte le aziende pubbliche, quelle municipalizzate e quelle partecipate. Non significa che sia tutto da buttare ma una riforma vera è indispensabile”. E poi i fondi comunitari “che non si può pensare servano per finanziare il corrente” e la tanto anelata riforma del sistema dei rifiuti. “Non si può coprire ...

Sicilia : Sutera - al via i lavori su strada ‘Donna Spusa’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Quindici anni di attesa e ora, grazie all’intervento della Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’inizio dei lavori, ai primi di novembre, per la ricostruzione e il completamento della strada esterna “Donna Spusa” di Sutera, nel Nisseno. Ad aggiudicarseli, per un importo di 885 mila euro, è stata la Essequattro ...