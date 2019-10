L’Italia non è un Paese per bambini E una società che non s’incazza e lotta è una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Save the Children ha pubblicato in questi giorni alcune statistiche sull’infanzia italiana e i dati che spiccano, nella loro patologica criticità, non sorprendono. L’Italia non è unper, così come non lo è per donne, giovani, poveri, stranieri… la lista sarebbe lunga. Restando sul temaemerge come in Italia sia cresciuta la percentuale diin povertà assoluta (12,5%), resti alta quella deiche abbandonano la scuola (14,5%), un numero follemente alto di istituti sia privo di certificato di agibilità (21.662) o sia classificato “vetusto”, si facciano sempre meno figli. E’ curioso che in una fortissima impronta cattolica come l’Italia, dove l’embrione è forse più sacro del suo contenitore, ossessionato dalla mistica della femmina riproduttiva alla quale viene reso estremamente difficile pensare liberamente ad ...

