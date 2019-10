“Così no!” Amici Celebrities Loredana Bertè show | pubblico in delirio e giudici basiti

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La prima edizione di ‘’ è stata vinta da Pamela Camassa. La compagna di Filippo Bisciglia, dopo averlo eliminato, vince la sfida contro l’attore Massimiliano Varrese in una finale con non pochi problemi. ”Grazie per avermi dato questa occasione, grazie Maria e grazie a te Michelle che sei arrivata in corsa ma sei speciale. Vorrei ringrazio tutti, ma sono tantissimi. Questa la dedico anche a Filippo”. Vittoria più che meritata in una finale difficilissima soprattutto per Michelle Hunziker che ricordiamo essere febbricitante. Tra problemi tecnici e pubblicità a sorpresa – che hanno mandato in confusione anche una grande professionista come la Hunziker che un po’ ironizza e un po’ sembra seccata quando dice: ”ma nooo ancora un’altra pubblicità?!” – in finale sono arrivati Pamela Camassa e un ...

AlyssaBolognini : @VelenoeVeleno Già e piace così no le donne semplici con la umiltà e la sincerità - Daaad_21 : RT @loveemcu: Io: 'Coglione NO EH, NON farlo.' 'Eh ma sei scemo.' 'Ma serio?' 'MA TI HO DETTO NO AOOOO' 'Torna indietro. Si, così. No, no a… - altemaree : @federicacaladea Fede però così no eh, ora piango -