Cile | a Santiago la più grande marcia dall’inizio delle proteste | decine di migliaia di

Cile - fiamme ad anagrafe vicino Santiago : 17.12 Si aggrava il bilancio dei morti nelle proteste e saccheggi in Cile, nella regione di Santiago, dopo l'annuncio di nuovi rincari. Secondo la sindaca, nella capitale, le vittime sono 11, tre sabato e otto domenica. Un gruppo di manifestanti ha attaccato oggi gli uffici dell'anagrafe di Lo Espejo, a sud di Santiago, appiccando il fuoco. Molti documenti sono andati distrutti.A Santiago è in vigore da due giorni il coprifuoco notturno. ...

Cile - continuano scontri e incendi a Santiago : 10 morti. Il presidente Piñera : “Siamo in guerra” : Due persone sono morte carbonizzate durante il saccheggio a un grande magazzino di materiali per l’edilizia e il bricolage, durante il quale si è sviluppato un incendio. Con queste – rileva la testata Cilena Bio Bio – salgono a dieci le vittime di cui sia ha notizia dall’inizio delle proteste (il governo, al momento, ne ha confermate sette). L’incendio si è verificato alla filiale della Costrumart di La Pintana, nella regione ...

Cile - a Santiago tornano carri armati e coprifuoco. Tre morti negli scontri : Almeno tre persone sono morte in un incendio scoppiato all’interno di un supermercato saccheggiato nel comune di San Bernardo, nel corso dei disordini scoppiati in Cile. Lo ha confermato il sindaco dell’area metropolitana, Karla Rubilar, in una conversazione con Radio Bío Bío. I vigili del fuoco hanno trovato 2 corpi carbonizzati sul posto, mentre un terzo gravemente ferito è stato trasferito in ospedale, dove è deceduto poco dopo. “Non ...

Cile - coprifuoco a Santiago dopo il caos/ La prima volta dai tempi di Pinochet : Cile, coprifuoco a Santiago dopo il caos: è la prima volta che succede dai tempi della dittatura di Pinochet. Ecco tutti i dettagli

Cile - 3 morti nelle proteste : carri armati e coprifuoco a Santiago. Non accadeva dai tempi di Pinochet : Nemmeno l’intervento dei militari è riuscito a placare la rabbia popolare innescata dall'aumento dei prezzi dei biglietti della metropolitana

Cile - 3 morti durante scontri a Santiago : 7.35 Tre persone sono morte nel corso dei disordini in Cile. Lo rende noto la locale radio Bio Bio. Le morti sono avvenute in un incendio scoppiato in un supermercato saccheggiato e dato alle fiamme nel comune di San Bernardo. I vigili del fuoco hanno trovato due corpi carbonizzati mentre una terza persona è morta in ospedale. In diverse città del Paese,supermercati e negozi sono stati saccheggiati, in un clima di caos per le manifestazioni ...

Santiago Cile - coprifuoco dopo proteste : 02.53 Imposto il coprifuoco dalle 22 alle 7 di mattina in Cile, in seguito alle violenze scatenate a causa dell'aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana. Nonostante lo stato di emergenza decretato dal governo, si sono verificati nuovi,violenti scontri alla periferia della capitale Cilena. Il presidente Sebastian Pinera ha annunciato, intanto, la sospensione dell' aumento dei biglietti metro, l'ultimo dei rincari che avevano fatto ...

Cile - proteste a Santiago : lancio di lacrimogeni - autobus in fiamme e scontri [LIVE] : Nuove proteste sono esplose nella capitale Cilena Santiago nonostante lo stato di emergenza imposto per tentare di mantenere l’ordine dopo gli scontri. Le nuove manifestazioni si sono registrate intorno a mezzogiorno e la polizia e’ ricorsa al lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. Nella prima parte della mattinata la situazione era invece rimasta calma. Un ‘cacerolazo’, la popolare forma di protesta di chi esce ...

Cile in stato di emergenza. Colpita la sede dell’Enel a Santiago : Le proteste per gli aumenti dei prezzi dei biglietti della metropolitana sono degenerati in violenze e vandalismi a Santiago del Cile. Poco dopo la mezzanotte tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre, il presidente del Cile Sebastián Piñera ha annunciato lo stato di emergenza nei luoghi delle proteste, consentendo alle autorità di limitare i diritti di riunione e movimento.

Cile - proteste contro gli aumenti nel settore trasporti. Palazzo Enel a Santiago incendiato e distrutto. Dichiarato stato d’emergenza : Il Cile tenuto in scacco dalle proteste di piazza. Dal 14 ottobre centinaia di giovani sono scesi in strada e hanno assalito diverse stazioni di Santiago per manifestare contro l’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, con almeno 16 dipendenti che sono rimasti feriti. Nella tarda serata del 18 ottobre, nel centro della capitale il Palazzo dell’Enel è stato incendiato: ad appiccare le fiamme sono stati alcuni sconosciuti saliti al ...

