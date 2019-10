Uomini e Donne | Ida Platano racconta la serata del bacio con Armando Incarnato

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Al trono over diIda, una delle protagoniste assolute del parterre femminile, è uscita con. Tra loro è scattato anche un, il primo per la dama da quando ha chiuso con Riccardo Guarnieri. Che, naturalmente, non ha preso bene l’uscita dei due. Ida ha ora svelato sulle pagine diMagazine la suaromantica con. “Da quando sono a– ha detto Ida al settimanale – non ho mai guardato altridel parterre con ‘occhi diversi’ perché le mie attenzioni sono sempre state focalizzate solo su Riccardo. Di conseguenza tutti i cavalieri che avevo davanti non hanno mai catturato la mia attenzione. Il gesto didi uscire dallo studio per consolarmi mi ha lasciato di lui una bella impressione, tanto che il giorno dopo la puntata gli ho scritto sui social”. (Continua dopo la foto) “Dopo quel messaggio – ...

matteosalvinimi : Costringere ad andare in fabbrica, a scuola, in ospedale donne e uomini fino a 67 anni con la schiena rotta è FOLLI… - matteosalvinimi : Altri agenti arrestati per presunte “torture” in carcere. Non ho parole. Chi sbaglia paga, ma non è possibile crede… - matteosalvinimi : #Salvini: come Lega siamo presenti in tutti i municipi di Roma, abbiamo donne e uomini che si stanno preparando. Do… -