Sky Uno | Cannavacciuolo | Joe e Lidia Bastianich giudici a Family Food Fight

X Factor 13 - novità Achille Lauro a Extra Factor : “Sarò buono con tutti”. E Sky Uno pensa ad investire su altri due talent : Tutti schierati al nuovo X Factor Dome di Monza per presentare la fase dei Live, che si concluderà il 12 dicembre con il gran finale al MediolanumForum di Assago (Milano). Quindi ogni giovedì, in onda in prima serata su Sky Uno in diretta, Malika Ayane (Under Donne), Mara Maionchi (Over), Samuel (Gruppi) e Sfera Ebbasta (Under Uomini) si daranno battaglia per incoronare il vincitore della tredicesima edizione. Ospiti già annunciati per la prima ...

4 Ristoranti - anticipazioni e concorrenti della puntata del 22 ottobre su Sky Uno : 4 Ristoranti, stasera martedì 22 ottobre su SKy Uno e Now TV un nuovo appuntamento con Alessandro Borghese e lo street food a Palermo. Il programma itinerante che cerca i migliori Ristoranti d’Italia, questa settimana farà tappa in Sicilia. 4 Ristoranti torna stasera, martedì 22 ottobre, su Sky Uno e in streaming su NowTv con una nuova puntata. Nella puntata di stasera, Alessandro Borghese sbarcherà a Palermo per una puntata che sarà ...

Le Kardashian - su Sky Uno una delle famiglie più high-profile di Hollywood : Il reality show di culto che è diventato un fenomeno di costume negli Stati Uniti, dando vita a innumerevoli spin-off, arriva anche in Italia: da oggi su Sky “LE Kardashian”, lo show che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Creatore e produttore esecutivo della serie è Ryan Seacrest (conduttore di American Idol e co-conduttore di LIVE with...

Le Kardashian il reality cult arriva su Sky Uno dal 21 ottobre : Il reality culto Le Kardashian arriva in Italia su Sky Uno dal 21 ottobre Un prodotto di culto, un fenomeno di costume su una famiglia diventata famosa quasi per caso, la famiglia Kardashian – Jenner, legata al caso O.J. Simpson di cui il padre era avvocato. Le Kardashian è reality show di culto che è diventato un fenomeno di costume negli Stati Uniti, dando vita a innumerevoli spin-off, arriva anche in Italia, lo show che segue la vita di ...

Antonino Chef Academy - Cannavacciuolo in cattedra dal 12 novembre su Sky Uno : Parte martedì 12 novembre alle 21.15 su Sky Uno Antonino Chef Academy, nuovo cooking show con Cannavacciuolo in veste di docente un po' pestifero ma di certo lontano dalle scudisciate in stile Cracco. E il nuovo programma sembra chiamato a sostituire nel palinsesto Hell's Kitchen Italia, che in genere partiva sulla generalista Sky proprio di questi periodi.prosegui la letturaAntonino Chef Academy, Cannavacciuolo in cattedra dal 12 novembre su ...

#XF13 - Scelti i 12 concorrenti. Da Giovedi 24 Ottobre i live show su Sky Uno : Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel sono appena tornati dagli Home Visit di Berlino, dove insieme ad Alessandro Cattelan hanno ascoltato e scelto i dodici concorrenti ufficiali di X Factor 2019. Sono loro i dodici artisti che a partire dal 24 Ottobre si sfideranno ogni giovedì sera sul palco dell'X Factor Dome durante i live show. Otto eventi in diretta che culmineranno con la mastodontica Finale del 12...

1994 episodi 5 e 6 stasera su Sky Atlantic e Cinema Uno (anche in 4K HDR) : Le vie per salvare il governo Berlusconi passano dalla Sardegna: nella sua villa sul mare, il Presidente del Consiglio (Paolo Pierobon) accoglie Umberto Bossi (Paolo Mazzarelli) per cercare di ricucire lo strappo e andare avanti con il governo del Paese. I due leader sono accompagnati rispettivamente da Leonardo Notte (Stefano Accorsi) e Pietro Bosco (Guido Caprino). Ma in villa arriva anche Veronica Castello...

#XF13 - Home Visit - a Berlino (Sky Uno e NOW TV) si formano le squadre : Le Home Visit, ossia l’ultima tappa di selezione, vanno in onda giovedì 17 ottobre, alle 21.15 su Sky. A Berlino si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di X Factor 2019; tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase Live del talent di Sky, prodotto da Fremantle. Città del fermento musicale degli ultimi decenni, tutti i più grandi artisti della musica mondiale sono passati dalla capitale tedesca: da David ...

HONOR 9X debutta in TV su Sky Uno in attesa del lancio ufficiale : HONOR 9X, nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa, debutta in anteprima a "Mara Impara – La Nuova Musica" di Mara Maionchi su Sky Uno. L'articolo HONOR 9X debutta in TV su Sky Uno in attesa del lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Sky : il Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon - disposto a uno sforzo economico : Mertens e Callejon. Sky Sport fa il punto sui rinnovi in ballo nel Napoli. Allan aspetta un aumento di ingaggio per firmare il prolungamento. Per Insigne nessuna novità, anzi, al momento si registra una situazione di stallo. Ci sarebbero invece delle notizie per quanto riguarda i rinnovi di Mertens e Callejon. In particolare, per quanto riguarda lo spagnolo, secondo quanto riferisce Sky, il club di De Laurentiis sarebbe intenzionato a fare uno ...

C'è tempo di Walter Veltroni stasera su Sky Cinema Uno : Era arrivato nei Cinema lo scorso 7 marzo grazie a Vision Distibution. Ora sbarca in tv. Infatti, domenica 13 ottobre va in onda su Sky Cinema Uno, in prima tv il film C'è tempo di Walter Veltroni (disponibile anche on demand su Sky e NOW TV), sua prima sua opera di...

#XF13 - Terminati su Sky Uno i bootcamp. Chiudete le valigie - andiamo a Berlino! : Con le scelte di Malika Ayane e Mara Maionchi si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2019: anche le categorie degli Under Uomini e degli Over hanno i cinque aspiranti concorrenti che voleranno a Berlino per gli Home Visit. La cantautrice milanese e la discografica hanno sottoposto i rispettivi talenti alla temuta Sfida delle sedie con gli switch che, anche stavolta, hanno provocato applausi e contestazioni da parte...

1994 episodi 3 e 4 stasera su Sky Atlantic e Cinema Uno (anche in 4K HDR) : Pietro Bosco (Guido Caprino) entra nelle stanze del potere al fianco del suo amico Roberto Maroni (Rosario Lisma), per loro si spalancano anche le porte del Viminale, il primo come Sottosegretario, il secondo come Ministro. Ma come si comporterà Pietro nel momento in cui vedrà Maroni indeciso, se cedere alle lusinghe di Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon) o rimanere fedele a Umberto Bossi (Paolo...

Golf - Open Italia 2019 in diretta integrale su Sky Sport Uno : Su Sky grande Golf con l’edizione numero 76 dell’Open d’Italia, il più importante e prestigioso torneo Golfistico Italiano, quinto degli otto appuntamenti delle Rolex Series European Tour. L’evento è in programma da giovedì 10 a domenica 13 ottobre sul percorso dell’Olgiata Golf Club di Roma. Su Sky tutte le quattro giornate in diretta su Sky Sport...