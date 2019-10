Signorini | pace fatta con Barbara D’Urso | “Ci siamo ritrovati”

Fonte : dilei

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Da qualche tempo non si parlavano più e i loro rapporti sembravano inevitabilmente compromessi, ma quest’autunno ha riportato latra AlfonsoD’Urso. È bastato incontrarsi di nuovo, mettere da parte ogni rancore ormai sbiadito dagli anni e dedicare del tempo alla loro amicizia che così bruscamente era terminata. Così il giornalista e conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato, in un editoriale pubblicato sul settimanale Chi, come è accaduto che lui esi siano riavvicinati. Tra le tante cose belle di cui la vita è piena, c’è anche quella di ritrovare le persone che avevamo perso per strada e che in realtà non se ne erano mai andate Così ha esordito, rivelando che di recente ha invitato la D’Urso a casa sua, per trascorrere una serata insieme e mettere una pezza ai loro turbolenti trascorsi. E ...

GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: CI VOLEVA PIERSILVIO PER IMPORRE LA PACE TRA SIGNORINI E BARBARIE D'URSO... - VerreLuciano : FERMI TUTTI ALT! -ALFONSO SIGNORINI E BARBARA D'URSO HANNO FATTO PACE, LUI LO HA MESSO PER ISCRITTO: 'Tra le tante… - _DAGOSPIA_ : CI VOLEVA PIERSILVIO PER IMPORRE LA PACE TRA SIGNORINI E BARBARIE D'URSO... -